Victory for Veterans Welcomes Comedian Adam Ferrara

February 11, 2026

Miranda Richardson / news@whmi.com



Victory for Veterans, a Veterans Connected event, is hosting a dinner and live silent auction next weekend in Howell. But that's not all. Comedian Adam Ferrara will also be there.



The event is taking place at Crystal Gardens on Saturday, Feb. 21. Dinner will be served at 7pm. Doors open up at 6pm. Tickets are priced at $125 per person.



Meanwhile, tickets are priced at $100 for veterans. Veterans also have a $100 ticket available for one guest.